Умеренную магнитную бурю в Ростовской области прогнозируют ученые на 25 и 26 мая

25 мая в Ростовской области началась умеренная магнитная буря уровня G2. По прогнозам лаборатории солнечной астрономии РАН, геомагнитные возмущения продлятся до 26 мая включительно.
Кстати, на фоне магнитной бури в регионе также было объявлено штормовое предупреждение из-за грозового фронта.
Напомним, ранее медики рекомендовали при магнитных бурях соблюдать осторожность людям с повышенной метеозависимостью, хроническими заболеваниями и болезнями сердечно-сосудистой системы. В период бури стоит избегать переутомления, пить больше воды.