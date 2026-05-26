Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

44 иностранца выдворят за пределы РФ после рейда в Красноярском крае

Полиция выявила 201 нарушение миграционного законодательства.

В Красноярском крае с 20 по 22 мая сотрудники полиции вместе с другими ведомствами провели рейды по противодействию незаконной миграции. В результате 44 иностранцам грозит вдворение из страны. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

За три дня выявили и пресекли 201 административное нарушение — в основном незаконную работу иностранцев и нарушение правил въезда или режима пребывания в России.

44 иностранцам грозит выдворение, 39 запретили въезд, 28 сократили срок временного пребывания. На 12 работодателей составили 35 протоколов за незаконное привлечение мигрантов к труду — штрафы превысили 670 тысяч рублей.

Также полицейские собрали 18 материалов по фактам организации незаконной миграции, фиктивной регистрации и постановки на учёт. По семи из них возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что двоежёнец получил гражданство РФ через фиктивный брак в Дудинке.