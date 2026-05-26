Судью, признавшего ЛГБТ* экстремистским, одобрили на должность в ВС

Судью Нефедова рекомендовали на должность председателя коллегии ВС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала на должность председателя Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ судью Олега Нефедова, признавшего экстремистскими в России международные движения ЛГБТ* и сатанизма**, передает корреспондент РИА Новости.

«Рекомендовать Нефедова Олега Николаевича кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного суда Российской Федерации — председателя Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации», — решила коллегия.

Кандидатуру поддержал председатель ВС РФ Игорь Краснов.

Нефедов работает судьей Верховного суда РФ с ноября 2017 года. С августа 2023 года он является председателем судебного состава первой инстанции Судебной коллегии по административным делам ВС РФ. В начале этой весны назначен на должность председателя дисциплинарной коллегии ВС РФ.

Судья в ноябре 2023 года вынес решение о признании экстремистским международного общественного движения ЛГБТ*. В июле 2025 года Нефедов удовлетворил иск о признании международного движения сатанистов** экстремистской организацией. Деятельность обоих движений запрещена в РФ.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

** Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено.

