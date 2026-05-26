Поддельный творог обнаружили в магазинах Нижегородской области

Специалисты лабораторно подтвердили нарушение жирнокислотного состава продукта, что указывает на фальсификацию или грубое нарушение технологии.

Партию фальсифицированного творога выявили в ходе проверок на территории Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия.

В период с 8 по 21 мая 2026 года специалисты Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели масштабные исследования образцов молочной продукции в рамках государственного пищевого мониторинга. В результате в одной из отобранных проб эксперты обнаружили серьезное несоответствие установленным нормам по жирнокислотному составу.

Подобные отклонения свидетельствуют о фальсификации творога растительными жирами или о нарушении технологических процессов на производстве. Продукт официально признан не соответствующим требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». Данные проверки уже внесены в автоматизированную систему «ВЕСТА» для принятия срочных мер реагирования.

Ранее сообщалось, что в нижегородском аэропорту уничтожили четыре партии запрещенных продуктов.