Поддельный творог обнаружили в магазинах Нижегородской области

Партию фальсифицированного творога выявили в ходе проверок на территории Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия.
В период с 8 по 21 мая 2026 года специалисты Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели масштабные исследования образцов молочной продукции в рамках государственного пищевого мониторинга. В результате в одной из отобранных проб эксперты обнаружили серьезное несоответствие установленным нормам по жирнокислотному составу.
Подобные отклонения свидетельствуют о фальсификации творога растительными жирами или о нарушении технологических процессов на производстве. Продукт официально признан не соответствующим требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». Данные проверки уже внесены в автоматизированную систему «ВЕСТА» для принятия срочных мер реагирования.
Ранее сообщалось, что в нижегородском аэропорту уничтожили четыре партии запрещенных продуктов.