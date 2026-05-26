Почта России доставила автовладельцам почти 760 000 уведомлений о штрафах

В 2025 году сотрудники Почты доставили жителям Калининградской области почти 760 000 писем с уведомлением о нарушении правил дорожного движения (ПДД). 56% таких писем поступило адресатам в электронном виде, сообщает пресс-служба регионального отделения Почты РФ.
«Больше половины всех уведомлений о штрафах Почта направила адресатам в личный кабинет на сайтах zakaznoe.pochta.ru и gosuslugi.ru. Для той категории населения, которая не имеет возможности получить постановление в электронном формате, Почта России по-прежнему доставляет их в бумажном виде. Протоколы об административном правонарушении от “электронных инспекторов” автолюбители получают заказными письмами», — отметили в пресс-службе.
Отметим, врио начальника УМВД Сергей Рейсон в марте на заседании Заксобрания сообщил, что в результате повседневной оперативно-служебной деятельности «Управлением только от уплаты пошлины за совершение юридически значимых действий и административных штрафов обеспечено поступление в бюджет Калининградской области свыше 565 млн рублей». Он не уточнил, как часть приходится на штрафы по линии ГИБДД.