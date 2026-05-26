Почта России доставила автовладельцам почти 760 000 уведомлений о штрафах

«Больше половины всех уведомлений о штрафах Почта направила адресатам в личный кабинет на сайтах zakaznoe.pochta.ru и gosuslugi.ru. Для той категории населения, которая не имеет возможности получить постановление в электронном формате, Почта России по-прежнему доставляет их в бумажном виде. Протоколы об административном правонарушении от “электронных инспекторов” автолюбители получают заказными письмами», — отметили в пресс-службе.