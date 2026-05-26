Из Волгограда в Анталью первым самолетом улетели 219 человек

В волгоградском аэропорту возобновили полеты в Анталью. Туроператор FUN&SUN и авиакомпания «Уральские авиалинии» запустили рейсы в Турцию четыре раза в неделю. На самый популярный курорт волгоградцев доставляют самолеты Airbus А321. Они вмещают 220 человек, и первым рейсом 24 мая в Анталью вылетели 219 человек.