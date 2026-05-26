Эксперт Кадаков рассказал, как в стране повышают безопасность дорожного движения

В России до 2036 года планируют ввести 260 дополнительных пунктов, направленных на повышение безопасности дорожного движения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Каких изменений ждать водителям, рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
— Вот одно из таких направлений, которое хотят обдумать, это как раз возможная верификация тарифов ОСАГО, какой-то коэффициент для автомобилей, которые хуже защищены, которые имеют меньшую пассивную активную безопасность. Очевидно, что старые машины, пожилые будут, наверное, находиться в какой-то зоне риска. У нас старый автопарк. Более того, я хочу напомнить, что в 2022—2023 году у нас постановлением правительства было допущено к производству автомобилей, которые не отвечают требованиям технического регламента, люди их купили и на них ездят, — отметил специалист.
Кадаков подчеркнул, что в ближайшее время также будут введены меры для продвижения наиболее безопасных машин на рынке и организации госзакупок. По словам эксперта, изменения также могут коснуться автомобилей старше 30 лет и праворульных машин.
Помимо этого, будут развивать отдельное направление плана безопасности, которое коснется инфраструктура для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, передает «Авторадио».
С 15 июня в России вступит в силу ГОСТ на оценку сонливости водителя с помощью систем искусственного интеллекта. Насколько будет эффективна новая мера, рассказала предприниматель и интернет-маркетолог Олеся Богадевич в беседе с «Вечерней Москвой».