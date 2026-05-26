Нижегородские специалисты обнаружили творог с признаками фальсификации

Творог с признаками фальсификации выявили в регионе. Обнаружить сомнительный продукт удалось специалистам Нижегородской лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Как стало известно, исследования образцов творога были организованы в период с 8 по 21 мая. В ходе работы эксперты заметили несоответствие по жирнокислотному составу в одной из взятых проб.
«Это может свидетельствовать о фальсификации продукции или нарушении технологии производства», — пояснили в ведомстве.
Информация о том, что творог не отвечает требованиям техрегламента Таможенного союза, добавлена в систему «ВЕСТА». Также данные о нарушениях поступили в управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия для принятия мер реагирования.
