Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские специалисты обнаружили творог с признаками фальсификации

Продукт не соответствует требованиям технических регламентов.

Источник: Живем в Нижнем

Творог с признаками фальсификации выявили в регионе. Обнаружить сомнительный продукт удалось специалистам Нижегородской лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Как стало известно, исследования образцов творога были организованы в период с 8 по 21 мая. В ходе работы эксперты заметили несоответствие по жирнокислотному составу в одной из взятых проб.

«Это может свидетельствовать о фальсификации продукции или нарушении технологии производства», — пояснили в ведомстве.

Информация о том, что творог не отвечает требованиям техрегламента Таможенного союза, добавлена в систему «ВЕСТА». Также данные о нарушениях поступили в управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия для принятия мер реагирования.

Напомним, в регионе обнаружили фальшивые банкноты.