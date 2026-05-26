«С видом на планету»: как на набережной Преголи в Калининграде восстанавливают старинный склад под рестораны и мастерские

На набережной Преголи в Калининграде начали восстанавливать бывший немецкий склад. В старинном комплексе на улице Портовой планируют открыть заведения общепита и ремесленные мастерские. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказал совладелец объекта Тимур Сары.
Бывший склад располагается на улице Портовой, 18. Длительное время в вытянутом одноэтажном кирпичном здании работали различные магазины, склады и коммерческие организации. До войны оно было частью Форштадтской пристани Кёнигсберга. На старых картах встречается обозначение «aschhof», что можно перевести как «зольный двор». Предположительно, его построили в 1870-х годах.
В мае 2026-го на территории приступили к ремонтным работам. С фасадов здания сбили штукатурку, открыв историческую кладку. Повреждённые участки стен восстанавливают с использованием ещё немецких кирпичей. В дальнейшем их очистят и покроют защитными составами. Параллельно приводят в порядок крышу — её планируют покрыть металлическим фальцем. В здании установят новые окна и двери, а также сделают современную внутреннюю отделку. Кроме того, рабочие обустраивают инженерные сети, чтобы обеспечить объект водой, газом и электричеством.
Наша задача — создать грамотный кластер. Часть со стороны набережной планируем полностью отдать под рестораны, так как здесь привлекательные видовые характеристики. Это не будет ни фудмолл, ни торговый центр, а уникальное гастропространство. При этом мы понимаем, что у нас интересный и богатый историей регион, поэтому в центральной части здания собираемся разместить мануфактуры и ремесленные мастерские, которые будут передавать атмосферу нашей области. Это будет обработка серебра, изготовление изделий из янтаря и многое другое. Уже договорились со стеклодувной мастерской, в которой вовсю уже идут строительные работы. А со стороны проезжей части будет располагаться розничная торговля. Мы хотим сделать для города туристически привлекательное пространство, открыть для людей ещё одну интересную локацию, где можно будет гулять и проводить время, — объясняет Тимур Сары.
Общая площадь бывших складов составляет 4,3 тысячи квадратных метров. Собственники полагают, что в здании можно обустроить помещения для 20−25 различных арендаторов. «Я считал, максимум на такой площади можно разместить и 40 точек. Это если делить на небольшие помещения. Но мы не хотим превращать данное место в торговый центр. Наша задача сделать его интересным и комфортным», — отметил совладелец.
В планах инвесторов также заняться благоустройством набережной. На территории сохранилась старая брусчатка и рельсы, по которым до войны подвозили вагоны к складам. На участке оставят историческое покрытие и организуют места для отдыха. Собственники также рассчитывают на развитие водных прогулок.
«Очень хотим видеть здесь причалы и работаем в этом направлении. Нам нравится, как это развито в Питере, Стамбуле, Венеции и других городах. Пока мы ожидаем строительство дополнительных мостов, можно передвигаться на гондолах, катерах или катамаранах. Почему бы людям, условно, не переплыть отсюда к острову Канта? Или посетить Музей Мирового океана и приплыть сюда же обратно в ресторан? Здесь же расстояние небольшое — наверное, минута всего. Зачем наворачивать круги на такси или пешком тратить лишнее время, когда можно по реке? Опыт того же Стамбула показывать, что это не только реально организовать, но ещё и экономически выгодно», — говорит Тимур Сары.
Восстановление бывших складов планируют завершить в декабре 2026 года. Инвесторам также принадлежат два небольших исторических здания по соседству. Их намерены ремонтировать в рамках второй очереди проекта. Тимур Сары отмечает, что окончательно не решили, как использовать здания, однако одна из идей — разместить небольшую гостиницу и спа.
«Здесь довольно большой участок. Конечно, можно было бы всё разобрать и построить что-то крупное и высокое. Но мы сами калининградцы, любим свой город и предпочитаем вместо сноса работать с тем, что имеем. То есть проект должен доставлять ещё какое-то эстетическое, духовное удовольствие, а не просто нести коммерческий смысл», — подчеркнул собственник.
Тимур Сары добавил, что это уже не первый опыт восстановления и переосмысления исторических объектов в Калининграде. Так, отремонтировали бывшее кафе «Розовый фламинго» на улице Черняховского. Сейчас там располагаются новые заведения общепита. Кроме того, инвесторы привели в порядок гостиницу «Чайка» на улице Пугачёва, которая является объектом культурного наследия. В здании заработали обновлённый отель и ресторан, а в ближайшее время откроется музейное пространство.
Отметим, что бывший склад Ашхоф на улице Портовой является последним крупным сооружением пристани Форштадта.