«Ловец покемонов» ограбил магазин коллекционных карточек на 7 тысяч долларов

Кроме того, 11 января дом российского хоккеиста Евгения Малкина ограбили в США. Воры забрали чемпионские перстни. Американская полиция предполагает, что в стране орудуют серийные грабители, которые уже обворовывали других звезд. Подробности этого инцидента — в материале’Вечерней Москвы".