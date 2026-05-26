«Ловец покемонов» ограбил магазин коллекционных карточек на 7 тысяч долларов

В американском штате Аризона неизвестный ограбил магазин коллекционных карточек Pokémon, похитив товар на сумму около семь тысяч долларов. Об этом сообщает Fox News.
По данным владельцев магазина, злоумышленнику потребовалось всего несколько минут, чтобы вынести коллекционные карточки. Подозреваемого пока не задержали.
Владельцы торговых точек отмечают, что в США увеличивается число подобных краж на фоне роста стоимости коллекционных товаров и повышенного спроса на карточки Pokémon, передает издание.
