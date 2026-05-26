ВЦИОМ: Почти треть россиян не против пересадки мозга в молодое тело-клон

30 процентов россиян приемлют пересадку мозга в молодое тело-клон, чтобы продлить себе жизни. К такому выводу пришел аналитический центр ВЦИОМ.
По данным исследователей, за запрет клонирования людей вплоть до уголовной ответственности выступили 42 процента россиян. Почти каждый третий (30 процентов) отметил, что создание копий человека не следует запрещать, однако необходимо сильно ограничить.
Каждый седьмой респондент (15 процентов) выразил мнение, что клонирование людей не нужно ни запрещать и ни ограничивать. При этом 13 процентов граждан России затруднились с ответом, говорится на сайте ВЦИОМ.
В октябре прошлого года стало известно, что специалисты в Японии будут разводить клонированных свиней для пересадки органов людям. При этом биоматериал ученые будут предварительно генетически модифицировать для того, чтобы снизить вероятность отторжения органов иммунитетом будущего пациента.
Ранее ученые Северо-западного университета сельского и лесного хозяйства в китайской провинции Шэньси первыми в стране смогли осуществить серийное клонирование высокопродуктивных молочных коз. Это достижение знаменует выход Китая на передовые мировые позиции в области биоселекции молочных коз.