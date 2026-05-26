Какой подарок из Волгограда украсит музей Стаханова в ЛНР?

Триптих «Битва за Русь» пережил бомбёжки, пока сотрудники музея рисковали жизнями.
Художественному музею в г. Стаханове Луганской Народной Республики в дар из Волгограда передали полотно «Битва за Русь».
Этот масштабный триптих написал доцент Института архитектуры и строительства Волгоградского технического университета, член Союза художников России М. Н. Чалов. Организаторами акции выступили ВРО ВДЮОД «Школа безопасности» под руководством Дмитрия Шунина и кафедра дизайна и монументально-декоративного искусства Института архитектуры и строительства.
В своё время город в нынешней ЛНР был назван в честь местного жителя — Алексея Григорьевича Стаханова, трудовой подвиг которого положил начало стахановскому движению. В 1948 г. в Стаханове открыли большой Дворец культуры, часть площадей которого в 1980 г. передали под музей.
С 2014 по 2025 гг. сотрудники музея, рискуя жизнями, боролись за сохранение экспозиций под массированными бомбёжками и обстрелами. И вот теперь сохранённую музейную коллекцию украсит полотно из Волгограда — его уже передали в Стаханов.
По словам Дмитрия Шунина, теперь в Волгограде будут ожидать прибытия молодёжи из Стаханова — ребят пригласили приехать в город-герой при передаче триптиха.