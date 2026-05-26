ФНС потребовала банкротства крупной орловской стройфирмы

По данным Rusprofile, ООО «Комплектснаб» работает с декабря 2010 года в Орле, специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральный директор Андрей Ушков руководит компанией с 2011 года и является ее единственным владельцем. Численность сотрудников в последние годы демонстрирует колебания: после снижения до 57 человек в 2023 году штат вырос до 98 в 2025-м. Компания не имеет филиалов. Наличие лицензий говорит о ведении регулируемой деятельности в сфере пассажирских перевозок, сохранения объектов культурного наследия и монтажа систем пожарной безопасности. Активных товарных знаков нет. 2025 год общество закончило с выручкой 2 млрд руб. (-14%, годом ранее — 2,3 млрд) и чистой прибылью 3,3 млн руб. (-94%, 52 млн).