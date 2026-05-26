С нижегородского минсоцполитики взыскали миллион рублей в пользу бойца СВО

Нижегородское министерство социальной политики обязано будет выплатить участнику СВО 1 млн руб. Такое решение принял Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода.

По данным суда, во время службы боец заболел. Военно-врачебная комиссия признала его негодным к военной службе и исключила из списков части.

Министерство социальной политики Нижегородской области отказало комиссованному бойцу в выплате материальной помощи. Нижегородец подал гражданский иск к министерству о взыскании денежных средств.

Суд поддержал требования участника СВО в полном объеме и признал за ним право на получение выплаты.