В Туле прошла межрегиональная конференция по информационной безопасности

Вторая межрегиональная конференция по информационной безопасности «КиберПро 2026» состоялась 21 мая в Туле. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в Министерстве цифрового развития и связи Тульской области.
Конференция объединила ведущих отраслевых экспертов, представителей государственных органов и ИТ-сообщества. Их работа была сосредоточена на трех ключевых направлениях: импортозамещении, защите персональных данных и внедрении лучших российских практик для защиты госсектора и промышленности. Одним из центральных событий стала работа киберполигона. Участники в режиме реального времени отрабатывали сценарии отражения компьютерных атак, что позволило протестировать готовность к инцидентам.
«Сегодня вопросы кибербезопасности и внедрения искусственного интеллекта требуют постоянного взаимодействия между регионами, бизнесом и профессиональным сообществом. Именно поэтому такие мероприятия особенно важны — здесь можно обменяться практиками, обсудить требования регуляторов, реальные кейсы и выстроить полезные горизонтальные связи», — подчеркнул заместитель министра цифрового развития и связи Тульской области — директор департамента информационной безопасности региона Роман Борисов.
