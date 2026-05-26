В Перми хозяин собаки выплатит 200 000 рублей за нападение на ребенка

Мужчина вывел пса погулять без поводка и намордника.

Источник: Комсомольская правда

Мотовилихинский районный суд Перми удовлетворил иск отца пострадавшего мальчика и взыскал с владельца собаки компенсацию морального вреда в размере 200 000 рублей.

Инцидент произошел 15 июля 2025 года. Во время прогулки без поводка и намордника собака напала на несовершеннолетнего мальчика. Ребенок получил рваные укушенные раны, потребовавшие длительного и болезненного лечения.

— Помимо физических травм, сын испытал сильный стресс, боль и нравственные переживания, — объяснил в судебном заседании отец пострадавшего. — Из-за полученной травмы нашей семье пришлось отменить запланированную поездку на море, а ребенку — на время отказаться от привычных активностей. Сейчас для стабилизации психоэмоционального состояния сыну необходима помощь психолога.

Суд установил, что владелец животного не обеспечил должный контроль за своей собакой, что привело к трагическим последствиям. Решением суда с хозяина собаки была взыскана компенсация.