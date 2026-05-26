«Знамя спорта» прибыло в район имени Лазо

Район имени Лазо стал участником краевой эстафеты «Знамя спорта», организованной в рамках Года спорта по инициативе губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Торжественная церемония передачи символа спортивного движения прошла у памятника Сергею Лазо с участием главы района имени Лазо Александра Коха и заместителя главы администрации Хабаровского района Евгении Фадеевой. После митинга колонна из почётных гостей, спортсменов и жителей направилась к стадиону «Спарта», где стартовал физкультурный фестиваль #СПОРТЛАЗО.
Участники фестиваля соревновались в волейболе и футболе, сдавали нормативы ГТО: бегали на 30 и 60 метров, выполняли подтягивания и прыжки в длину. Особой популярностью пользовались «семейные эстафеты», объединившие несколько поколений жителей района.
Глава муниципалитета Александр Кох подчеркнул важность объединения края в спортивное братство и отметил, что здоровый образ жизни способствует процветанию региона.
Символ спортивного движения пробудет в районе до конца мая, а затем эстафету примет Вяземский район. До конца года все муниципальные образования региона проведут тематические декады спорта под лозунгом «Спорт — объединяет».
По поручению губернатора Дмитрия Демешина в этом году расширяются возможности для занятий спортом: в р. п. Переяславка и с. Могилёвка построят две площадки ГТО, в Переяславке появится «умная» спортивная площадка.
