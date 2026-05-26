Появились дополнительные билеты на соревнования в рамках Российско-Китайских игр в Калининградской области

В Калининградской области стартовали X Российско-Китайские молодежных летние игры. 26 мая в минспоорта региона рассказали о том, что появились дополнительные билеты на спортивные состязания, которые пройдут 27 мая.
Куда можно попасть бесплатно:
— бадминтон в ФОК «Атлант» (Светлый), начало поединков в 09:00;
— синхронное плавание в «Автотор Арена», начало выступлений в 10:00;
— скалолазание в «Автотор Арена», начало выступлений в 10:00;
— самбо в «Автотор Арена», начало поединков в 14:00;
— пляжный волейбол в Зеленоградске в Центре пляжных видов спорта ФОК «Янтарь» (ул. Тургенева 9б), начало матчей в 15:00 и 17:00;
— волейбол во Дворце спорта «Янтарный», начало матчей в 16:00 и 18:30;
— ушу в «Автотор Арена», начало поединков в 17:00.
Билеты оформляют по ссылке.