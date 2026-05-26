Минчанин оставил на набережной Свислочи $12 000, собираясь кое-что проверить

Житель Минска оставил на набережной Свислочи 12 тысяч долларов, собираясь кое-что проверить, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Изначально 18-летнему минчанину в мессенджере написала женщина, представившаяся медсестрой из поликлиники. Незнакомке мужчина продиктовал код из СМС, чтобы, как он думал, привязать свой номер телефона к медицинской карте.
Почти сразу ему перезвонил уже мнимый сотрудник отдела безопасности Нацбанка и «предупредил», что аферисты оформили на имя минчанина кредиты и спонсируют его деньгами террористов.
Минчанина убедили в том, что он может подтвердить свою непричастность к преступным кредитам, если отнесет все имеющиеся дома деньги на банковскую проверку. Молодой человек собрал дома около 12 тысяч долларов и оставил их в тайнике на набережной реки Свислочь.
К слову, родители минчанина все это время пытались до него дозвониться, но он не брал трубку, как приказали ему кураторы. Тогда они позвонили в милицию, чтобы найти сына. Но до момента, когда его нашли правоохранители, деньги из тайника уже пропали. Оперативные мероприятия продолжаются.
