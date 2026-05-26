Центр здоровья для бесплатного обследования открылся в Нижнем Новгороде

В канавинской поликлинике № 4 по полису ОМС теперь можно быстро проверить состояние сосудов, легких, а также рассчитать процент жира и мышц.

Новый Центр здоровья открылся на базе поликлиники № 4 в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщил MAX-канал «Бокал Прессека». В учреждении нижегородцы могут оперативно и абсолютно бесплатно пройти комплексное обследование организма по полису обязательного медицинского страхования.

В перечень доступных процедур входит биоимпеданс, позволяющий определить соотношение жира, мышц и воды в организме. Курильщики могут проверить объем и чистоту легких с помощью спирометрии, а для оценки состояния сосудов и рисков развития атеросклероза специалисты измеряют плече-лодыжечный индекс. Также в центре проводят антропометрию для расчета идеального индекса массы тела и метаболического профиля.

По результатам осмотра пациенты получают подробные индивидуальные рекомендации по коррекции питания, физическим нагрузкам и профилактике заболеваний. Записаться на прием можно по телефону, через портал пациента, либо получить направление от врача по итогам диспансеризации. Отмечается, что аналогичный Центр здоровья готовится к открытию в поликлинике № 30.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ регионов по росту госзакупок лекарств.