Повар с норовирусом и тараканы: названы обстоятельства отравления кадетов в Красноярске

Роспотребнадзор подвел предварительные итоги расследования случаев острой кишечной инфекции в Красноярском кадетском корпусе имени А. И. Лебедя. По уточненным данным, отравление получили 35 учащихся, все заболевшие дети уже здоровы.
Как выяснилось, источником заражения стал сотрудник кухни. Специалисты обнаружили у у него РНК норовируса. Кадетам вирус перешел через готовые блюда.
В ходе проверки в пищеблоке нашли грубые санитарные нарушения: в помещениях специалисты заметили тараканов, не было бактерицидного оборудования для приготовления холодных блюд, сырье и готовая продукция хранились вместе, в холодильниках не было термометров, а нереализованную выпечку и хлеб замораживали.
Известно, что организацией питания в учебном заведении с марта занимается ООО «Встреча ВК». В его отношении возбуждено административное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей. После завершения расследования все материалы передадут в правоохранительные органы.
Напомним, ранее по факту отравления уже возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На время проверки и до начала летних каникул кадеты учились дистанционно, а пищеблок закрыли.
