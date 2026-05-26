Четыре светофора не работает сегодня в Нижнем Новгороде

Четыре светофора не работает в Нижнем Новгороде 26 мая. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Речь идет о светофорных объектах на пересечении Окского съезда и улицы Малой Ямской, проспекта Ленина и бульвара Заречного, проспекта Ленина и Восточного проезда, а также улиц Гайдара и Патриотов. Все они неисправны.
Водителей просят быть внимательными при движении на данных участках и пропускать пешеходов на переходе. Пешеходам, в свою очередь, нужно убедиться в безопасности перед выходом на проезжую часть.
Напомним, что в Нижнем Новгороде приостановлено движение трамваев № 6 и № 7.