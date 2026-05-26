Два «Метеора 120Р» торжественно спустили на воду в Нижегородской области

Торжественная церемония спуска на воду двух новых «Метеоров 120Р» состоялась в Нижегородской области 25 мая. Мероприятие проходило на территории производственного комплекса «ЦКБ о СПК им. Р. Е. Алексеева». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Перед тем, как суда дополнят существующий флот из пяти «Валдаев» и двух «Метеоров», они пройдут необходимые испытания. Их официальный запуск запланирован на июль. Ожидается, что новые «Метеоры» выйдут на маршруты до Казани и Ярославля. Суда названы в честь выдающихся нижегородцев — «Губернатор Николай Баранов» и «Купец Дмитрий Сироткин».
«Очередное пополнение речного скоростного флота еще двумя “Метеорами” означает открытие новых направлений, повышение частоты рейсов и дальнейшее развитие культуры речных перевозок», — отметил губернатор Глеб Никитин.
В прошлую навигацию судами на подводных крыльях воспользовались свыше 120 тысяч человек. Сейчас «Валдаи» и «Метеоры» обслуживают больше 45 маршрутов, связывающих регион с 16 российскими субъектами.
По словам Глеба Никитина, Нижегородская область входит в число лидеров РФ по количеству единиц скоростного флота. Также губернатор обратил внимание на развитие речной инфраструктуры: сейчас в регионе функционируют 14 причалов.
Ранее мы писали, что сезон речных прогулок стартовал в Нижнем Новгороде в апреле.