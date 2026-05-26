Теодор Курентзис и musicAeterna выступят в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 23 июня в Большом концертном зале Красноярской филармонии выступят знаменитый дирижер Теодор Курентзис и его оркестр musicAeterna. Концерт проходит при поддержке компании «Норникель».
Зрителям будут представлены Четвертая симфония Людвига ван Бетховена и Симфония № 41 «Юпитер» Вольфганга Амадея Моцарта. Этот концерт — редкая возможность услышать знакомые произведения в совершенно новом, захватывающем прочтении. Так, Бетховен предстанет зрителям не как привычный драматичный бунтарь, а как тонкий лирик, мастер идиллических зарисовок. Неслучайно Четвертую симфонию, часто остающуюся в тени более известных произведений, немецкий композитор и музыкальный критик Роберт Шуман сравнивал со «стройной эллинской девушкой», а французский писатель, драматург и музыковед Ромен Роллан — с «чистым цветком».
Второе отделение вечера будет посвящено одному из величайших шедевров Моцарта — Симфонии № 41 «Юпитер». Это произведение, полное блеска, мощи и интеллектуальной глубины, станет достойным завершением музыкального путешествия.
Красноярский край за последние годы прочно вошел в гастрольную карту musicAeterna, и каждый концерт оркестра под управлением Теодора Курентзиса проходит с оглушительным успехом. Вместе с Теодором Курентзисом musicAeterna регулярно гастролирует по России и миру, выступая на самых престижных площадках. В 2017 году musicAeterna стал первым российским коллективом, который открыл основную программу Зальцбургского фестиваля.
Выпущенные коллективом на лейбле Sony Classical записи Моцарта, Малера, Бетховена, Чайковского, Рамо и Стравинского были высоко оценены музыкальной критикой и стали лауреатами престижных музыкальных премий.
Концерт проходит при поддержке Министерства культуры Красноярского края.
