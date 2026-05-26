Не бери чужое полотенце! Что строго запрещено в Пахомов день 28 мая 2026

Пахомий Великий (Египет, II-IV вв.) — основатель общежительного монашества. Человек невероятной силы духа. Он считал: чтобы учить других, нужно самому быть безупречным. Его устав был продиктован ему самим ангелом во сне. Милосердный к людям, но строгий к себе, он стал примером для миллионов.