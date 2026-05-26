Смотрим, как ремонтируют «цветную лестницу» в Хабаровске

Ступени, ведущие с набережной Амура к Утесу, впервые за десять лет дождались не покраски от добровольцев, которым небезразличен вид набережной, а настоящего внимания строителей. Легендарную «Цветную лестницу» начали разбирать, чтобы собрать заново обновленной предположительно ко Дню города.

Уже мало кто помнит, почему лестница стала цветной. Больше десяти лет назад хабаровчане-активисты устали смотреть на осыпающийся бесхозный объект и решили превратить его в объект городского искусства, покрасив в разные цвета и сделав его местной достопримечательностью.

С тех много воды утекло, и вот только сейчас на лестнице начался косметический ремонт. Пока неизвестно, решены ли окончательно вопросы с принадлежностью объекта, но сам факт начала работ говорит о сдвиге в приоритетах городского благоустройства.

Маршрут, формирующий первое впечатление о «краевой столице», перестает быть зоной волонтерского энтузиазма и становится зоной ответственности города и края. Хабаровск начинает возвращать себе право выглядеть так, как он хочет себя показать туристам.

Смотрим, как сейчас выглядит «цветная лестница», и надеемся на лучшее.