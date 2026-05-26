Что строго запрещено в Пахомов день 28 мая 2026

28 мая многие знают как День пограничника. Но в народном календаре у этого дня есть другие, более тёплые имена. В этот день православные верующие чтут память двух святых Пахомиев.
Если вы хотите, чтобы лето было щедрым, а в доме царила гармония, стоит прислушаться к древним правилам.
Кто такие два святых Пахомия?
Православная церковь в этот день чтит память сразу двух подвижников, связанных удивительной духовной преемственностью.
Пахомий Великий (Египет, II-IV вв.) — основатель общежительного монашества. Человек невероятной силы духа. Он считал: чтобы учить других, нужно самому быть безупречным. Его устав был продиктован ему самим ангелом во сне. Милосердный к людям, но строгий к себе, он стал примером для миллионов.
Пахомий Нерехтский (Россия, XIV век) — наш русский чудотворец. Названный в честь египетского святого, он родился в семье священника во Владимире. Но должность игумена и слава ему были не милы. Стремясь к тишине и уединенной молитве, он ушел на остров Нерехта (между Ярославлем и Костромой), где своими руками построил монастырь и написал икону Святой Троицы.
Сегодня мощи Пахомия Нерехтского покоятся в возрожденном Троице-Сыпановом монастыре. К нему идут за исцелением от тяжелых болезней и избавлением от бед, когда человеческие силы уже на исходе.
Что категорически запрещено делать 28 мая 2026?
Чтобы не накликать беду и не остаться без урожая, наши предки строго соблюдали эти запреты:
Не берите чужое полотенце! Даже если очень нужно вытереть руки. Считалось, что вместе с водой вы «вытрете» и чужие проблемы, которые перейдут к вам.
Не жалуйтесь на супруга. «Сор из избы» в этот день выносить нельзя. Все сказанное вслух обернется против вас же.
Не делитесь планами. Особенно личными. Завистливый взгляд или слово могут «сглазить» задуманное, и оно не сбудется. Молчание — золото.
Не оставляйте беспорядок. Крошки со стола должны быть убраны идеально. Иначе в закромах зимой будут только крохи, а не полный урожай.
Что можно и нужно сделать 28 мая 2026?
Хозяйки в этот день занимались рассадой огурцов. Но просто воткнуть росток в землю было мало — нужны были хитрости:
Проверьте календарь. Если 28 мая выпадает на среду или пятницу — огурцы не сажают. Считалось, что завязи не будет.
Сеять теплолюбивые культуры — лён, поздние сорта овса, ржи и пшеницы.
Расставьте между грядками ёмкости с подслащенной водой, чтобы привлечь пчёл. Опыление будет лучше, а урожай — богаче.
Приметы погоды на 28 мая 2026.
Багряный восход солнца — лето будет жарким, но опасным (риск пожаров).
Зацвели можжевельник и калина — идеальное время сеять ячмень.
Долго стоит радуга после дождя — ближайшие несколько дней осадков не предвидится, можно спокойно работать в поле.