В среду, 27 мая, около Соборной мечети Красноярска запланировано проведение мероприятий, посвященных празднику Курбан-Байрам. Дополнительный транспорт запустят в связи с временными ограничениями движения и стоянки автомобилей в районе проспекта Металлургов и прилегающих улиц, где пройдут праздничные мероприятия. Два больших автобуса будут курсировать по маршруту: ТЦ «Авиатор» — Октябрьский мост — остров Татышев — ТЦ «Окей». Интервал движения составит около 15 минут. Шаттлы будут работать с 06:00 до 11:00 и останавливаться на всех остановках по пути следования, включая остановку «Октябрьская», от которой можно пешком дойти до мечети. [caption id= «attachment_367649» align= «alignnone» width= «885»] Скриншот с сайта admkrsk.ru[/caption] Горожанам рекомендуют оставлять личный транспорт на парковках возле ТЦ «Авиатор» и ТЦ «Окей». Вблизи мечети парковка будет ограничена для обеспечения безопасности во время проведения праздничных мероприятий. Напомним, что на дорогах Красноярского края установят более 20 новых автобусных остановок.
Бесплатный шаттл 27 мая запустят для гостей праздника Курбан-Байрам
