Бесплатный шаттл 27 мая запустят для гостей праздника Курбан-Байрам

В среду, 27 мая, около Соборной мечети Красноярска запланировано проведение мероприятий, посвященных празднику Курбан-Байрам​​. Дополнительный транспорт запустят в связи с временными ограничениями движения и стоянки автомобилей в районе проспекта Металлургов и прилегающих улиц, где пройдут праздничные мероприятия. Два больших автобуса будут курсировать по маршруту: ТЦ «Авиатор» — Октябрьский мост — остров Татышев — ТЦ «Окей». Интервал движения составит около 15 минут. Шаттлы будут работать с 06:00 до 11:00 и останавливаться на всех остановках по пути следования, включая остановку «Октябрьская», от которой можно пешком дойти до мечети. [caption id= «attachment_367649» align= «alignnone» width= «885»] Скриншот с сайта admkrsk.ru[/caption] Горожанам рекомендуют оставлять личный транспорт на парковках возле ТЦ «Авиатор» и ТЦ «Окей». Вблизи мечети парковка будет ограничена для обеспечения безопасности во время проведения праздничных мероприятий. Напомним, что на дорогах Красноярского края установят более 20 новых автобусных остановок.