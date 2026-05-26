В Пермском крае запретят продажу алкоголя в День пограничника 28 мая

День пограничника — это профессиональный праздник военнослужащих, ветеранов и всех, кто служил в пограничных войсках. В России его отмечают 28 мая. Он появился в честь создания пограничной охраны РСФСР в 1918 году. Официально День пограничника был утверждён указом президента России в 1994 году.