В Пермском крае запретят продажу алкоголя в День пограничника 28 мая

28 мая, в День пограничника, в Пермском крае запретят розничную продажу алкогольной продукции в магазинах, рассказали в администрации Перми.
Ограничения не затронут заведения общественного питания. В кафе и ресторанах можно будет приобрести спиртное.
За нарушение запрета предусмотрены штрафы: для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.
День пограничника — это профессиональный праздник военнослужащих, ветеранов и всех, кто служил в пограничных войсках. В России его отмечают 28 мая. Он появился в честь создания пограничной охраны РСФСР в 1918 году. Официально День пограничника был утверждён указом президента России в 1994 году.
Напомним, согласно постановлению Правительства Пермского края от 2011 года о дополнительных ограничениях, розничная продажа алкогольной продукции также запрещена на время последних звонков.