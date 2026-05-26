В Минске проходят Дни Казани с фестивалем «Вкусная Казань» и ярмаркой мастеров

В столице Беларуси проходят Дни Казани. В программу вошли гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», мастер-классы, ярмарка с продукцией татарстанских ремесленников, а также культурные и музыкальные выступления. Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов в своем канале в мессенджере МАКС.
Глава республики подчеркнул, что подобные мероприятия способствуют усилению культурного обмена и укреплению дружбы. Минниханов отметил большое значение таких проектов для развития культурных связей. В течение трех дней жители Минска и гости белорусской столицы знакомятся с традициями, культурой и национальной кухней татарского народа, а также участвуют в играх и мастер-классах.
Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель Брестского областного исполкома Петр Пархомчик утвердили план мероприятий о сотрудничестве.