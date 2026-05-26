Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске проходят Дни Казани с фестивалем «Вкусная Казань» и ярмаркой мастеров

Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал мероприятие важным для укрепления дружбы и культурного обмена.

Источник: rais.tatarstan.ru

В столице Беларуси проходят Дни Казани. В программу вошли гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», мастер-классы, ярмарка с продукцией татарстанских ремесленников, а также культурные и музыкальные выступления. Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов в своем канале в мессенджере МАКС.

Глава республики подчеркнул, что подобные мероприятия способствуют усилению культурного обмена и укреплению дружбы. Минниханов отметил большое значение таких проектов для развития культурных связей. В течение трех дней жители Минска и гости белорусской столицы знакомятся с традициями, культурой и национальной кухней татарского народа, а также участвуют в играх и мастер-классах.

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель Брестского областного исполкома Петр Пархомчик утвердили план мероприятий о сотрудничестве.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше