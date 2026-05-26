Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградский школьник стал победителем Азиатской олимпиады по физике

В олимпиаде участвовали более 200 школьников из 27 стран.

Ученик 9 класса лицея № 23 Калининграда Артём Ерёмин завоевал золотую медаль на Азиатской олимпиаде по физике, которая проходила в южнокорейском Пусане. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Школьник вошёл в состав сборной России вместе с семью учащимися из Москвы и Московской области. По итогам соревнований команда заняла место в пятёрке лучших, получив четыре золотые и четыре серебряные медали.

В олимпиаде участвовали более 200 школьников из 27 стран, включая Австралию, Индонезию, Китай и Вьетнам. Участникам предстояло выполнить задания теоретического и практического туров.

Для Артёма Ерёмина это уже четвёртая золотая медаль международных соревнований. В прошлом году он стал победителем Международной естественно-научной олимпиады юниоров (IJSO-2025), Международной олимпиады школьников «Туймаада» по физике и Международной олимпиады по экспериментальной физике (IEPhO).

На Азиатскую олимпиаду Ерёмин отправился после победы на всероссийской олимпиаде школьников по физике в 2026 году. Тогда он показал лучшие результаты среди всех участников 11-х классов в теоретическом и практическом турах.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше