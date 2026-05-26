Генсек НАТО предложил выделять Украине по 0,25% ВВП, получил отказ и «обиделся» — экс-премьер Польши

Генсек НАТО Марк Рютте предложил странам альянса ежегодно направлять 0,25% ВВП на поддержку Украины, но инициативу отклонили несколько крупных союзников. Об этом, ссылаясь на экс-премьера Польши Лешека Миллера, пишет «Газета.Ru» во вторник, 26 мая.
При одобрении инициативы Киев мог бы получать около 143 млрд долларов в год. Против выступили Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада. Миллер считает, что для Рютте это стало неожиданностью: страны, которые раньше «громче всех поучали других о моральном долге солидарности» с Украиной, столкнулись с проблемой внутри собственных обществ. По словам экс-премьера, избирателям всё сложнее объяснять такую поддержку как «инвестицию в победу».
Рютте обижен, поскольку решил, что раз западные политики годами соревновались в заявлениях о поддержке Киева, то их общества будут готовы платить бесконечно", — считает политик.
Генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что поражение Украины в конфликте с Россией обойдётся альянсу в «триллионы»: такие суммы, по его словам, придётся направить на усиление обороны.