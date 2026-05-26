Рособрнадзор рассказал, что можно взять с собой на ЕГЭ-2026

Участникам ЕГЭ-2026 разрешили держать на рабочем столе воду, лекарства и перекус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Рособрнадзора.
Кроме экзаменационных материалов, у выпускника на столе могут быть ручка с черными чернилами, паспорт и черновики, выданные в аудитории. Также разрешены лекарства, еда и бутылка воды. При этом упаковка продуктов и сам перекус не должны мешать другим участникам экзамена.
На отдельных предметах можно будет использовать дополнительные принадлежности. На ЕГЭ по биологии, географии и химии разрешат непрограммируемый калькулятор. На математике можно будет пользоваться линейкой без справочной информации. На физике разрешены и калькулятор, и линейка.
На экзамене по географии участникам вместе с заданиями выдадут административную карту России и политическую карту мира. На химии в материалы войдут таблица Менделеева, таблица растворимости и электрохимический ряд напряжений металлов.
Сдающим литературу предоставят орфографические словари. Использовать личные словари не рекомендуется.
На ЕГЭ по информатике участникам выдадут компьютеры с установленным программным обеспечением. Для экзамена по иностранным языкам подготовят оборудование для аудирования и устной части.
Напомним, что основной период ЕГЭ-2026 начнется 1 июня.