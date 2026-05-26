В Зимовниковском районе активно обновляются социальные объекты

В ходе рабочей поездки в Зимовниковский район 25 мая губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь посетил ряд социальных объектов: Глубочанскую среднюю школу № 8, центральную районную больницу, новый плавательный бассейн и детскую площадку в поселке Зимовники. Глава региона пообщался с выпускниками, врачами и местными жителями, дал поручения по решению кадровых, коммунальных вопросов, а также благоустройству территорий.
В Глубочанской средней школе № 8 в рамках областной программы «Развитие образования» отремонтировали пищеблок, а также спортивный зал — по нацпроекту «Образование», который сейчас называется «Молодёжь и дети». Губернатор пообщался с выпускниками, поинтересовался их выбором профессии. Ребята выбирают либо социальную сферу, либо реальный сектор — например, сельское хозяйство. Глава региона посоветовал учиться, а потом жить и работать на Дону.
«У нас для этого есть все необходимое: и хорошие вузы, и эффективные меры поддержки для молодых специалистов», — рассказал Юрий Слюсарь.
Губернатор осмотрел в поселке Зимовники обновлённую центральную районную больницу и пообщался с врачами. Проблема номер один, которая актуальна для многих районов, — нехватка или отсутствие узких специалистов. В Зимовниковском районе уже три года нет анестезиолога-реаниматолога. Из-за этого пациентов на плановые операции везут за 50 км — в Волгодонск, хотя раньше здесь, на месте, делали три операции в сутки.
Больница отремонтирована, оснащена, но из-за низкой обеспеченности врачами реанимационное отделение и операционный блок фактически не могут работать. Юрий Слюсарь поставил задачу министру здравоохранения — решить проблему с кадрами, привлечь в больницу как минимум двух реаниматологов. Это позволит запустить весь реанимационный блок, не отправлять пациентов в Волгодонск и положительно скажется на финансовом положении больницы и зарплате врачей.
Как рассказали медики губернатору, ряд работающих в ЦРБ о специалистов — целевики: вернулись в родной район после медуниверситета, некоторые приехали по программе «Земский доктор». За три года в район пришли четыре доктора, фельдшер и медсестра. Юрий Слюсарь поблагодарил врачей за верность долгу и заверил, что условия для работы и расширения штата будут создаваться.
Губернатор также посетил новый модульный плавательный бассейн в поселке Зимовники, с ходом строительства которого глава региона знакомился прошлым летом.
«Сейчас это действующий спортивный объект современного уровня», — отметил Юрий Слюсарь.
Бассейн построен по федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Общая стоимость строительства — 364 млн рублей. Внутри — чаша на шесть дорожек длиной 25 метров и зал для общей физической подготовки. Бассейн способен принимать до 360 человек в сутки.
В поселке Зимовники на улице Ленина работает современная детская площадка, построенная по губернаторскому проекту «Территория детства». Здесь установлены качели, качалки, игровые и спортивные комплексы, песочница, карусели, лавочки, урны. Основание покрыто резиновой плиткой для безопасности детей. Прямо на площадке губернатор встретился с жителями. Они обратились к главе региона с просьбой решить проблемы водоснабжения и благоустройства.
«По каждому вопросу дал поручения, в ближайшее время отчитаюсь о решенных вопросах», — сказал Юрий Слюсарь.
Социальные объекты, на которых побывал губернатор, для сельских территорий особенно важны — они позволяют детям заниматься спортом, получать качественное образование, обеспечивают комфортную жизнь семьям. Решение кадровых проблем в медицине и решение волнующих жителей вопросов напрямую влияют на качество жизни на селе.
