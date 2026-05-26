В Зимовниковском районе активно обновляются социальные объекты

Губернатор осмотрел в поселке Зимовники обновлённую центральную районную больницу и пообщался с врачами. Проблема номер один, которая актуальна для многих районов, — нехватка или отсутствие узких специалистов. В Зимовниковском районе уже три года нет анестезиолога-реаниматолога. Из-за этого пациентов на плановые операции везут за 50 км — в Волгодонск, хотя раньше здесь, на месте, делали три операции в сутки.