«Последние звонки» стартовали в школах Нижнего Новгорода

В школах Нижнего Новгорода начались торжественные линейки для выпускников 9-х и 11-х классов. Мэр города Юрий Шалабаев посетил школу № 176 в Канавино и поздравил учеников.
Всего в этом году в Нижнем Новгороде из 11-х классов выпускаются 6 тысяч человек, а из 9-х классов — свыше 15 тысяч. Впереди школьников ждет ГИА. Уже 1 июня пройдет ЕГЭ по истории, литературе и химии, а 2 июня девятиклассники будут сдавать ОГЭ по математике.
Напомним, что всего в Нижегородской области на сдачу ГИА-11 в этом году выйдет 12,7 тысяч выпускников школ текущего учебного года. ГИА‑9 будут сдавать 34,8 тысяч учеников, что почти на 500 человек больше, чем в прошлом году.
