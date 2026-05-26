Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Последние звонки» стартовали в школах Нижнего Новгорода

Более 6 тысяч одиннадцатиклассников выпускаются в этом году.

В школах Нижнего Новгорода начались торжественные линейки для выпускников 9-х и 11-х классов. Мэр города Юрий Шалабаев посетил школу № 176 в Канавино и поздравил учеников.

Всего в этом году в Нижнем Новгороде из 11-х классов выпускаются 6 тысяч человек, а из 9-х классов — свыше 15 тысяч. Впереди школьников ждет ГИА. Уже 1 июня пройдет ЕГЭ по истории, литературе и химии, а 2 июня девятиклассники будут сдавать ОГЭ по математике.

Напомним, что всего в Нижегородской области на сдачу ГИА-11 в этом году выйдет 12,7 тысяч выпускников школ текущего учебного года. ГИА‑9 будут сдавать 34,8 тысяч учеников, что почти на 500 человек больше, чем в прошлом году.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что выпускники нижегородской школы пригласили Сергея Лазарева на последний звонок.