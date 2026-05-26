Мощь органа, часы для «Вагонки» и метафизика в судьбе: интервью с Евгением Авраменко

— Хороший вопрос. В качестве ответа — небольшая предыстория. С 2012 года я веду сайт, который носит просветительский характер. Там я выкладываю самую разнообразную информацию об органе, вплоть до барочных анекдотов. У нас в стране мало органистов высокого уровня, а информации о них нет никакой, кроме обрывочных упоминаний. И вот мы с моим другом, спортивным журналистом из Петербурга Иваном Жидковым, который в последние годы занялся написанием статей о культуре, запустили серию подкастов «Чистый тон». Делаем большие интервью с известными органистами. Так вот, у нас появился свой символ — этакий гномик, как в фильме «Амели» (16+), который везде ездит с нами и нашими героями. Это маленький позолоченный Бах. Этот символ стал для меня родным. И родным для меня является и Иоганн Себастьян Бах. Именно он в своё время «затащил» меня в органное исполнительство. Утверждение, конечно, наглое, но именно так я чувствую…