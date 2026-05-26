Судебные приставы составили алиментную карту Волгограда

Так, житель Урюпинского района бросил все, в том числе двух детей. Несколько лет с его заработной платы удерживались алименты, но потом он уволился и перестал платить. Сначала мужчину ограничили в праве управления транспортными средствами и запретили куплю-продажу имущества. Не помогло. Тогда приставы наложили арест на его автомобиль Chevrolet Niva и прицеп. И после этого хозяин машины выложил 830 тысяч рублей. Это во многом типичный случай. Именно страх остаться без колес заставляет отцов-кукушек находить деньги.