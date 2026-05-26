Судебные приставы составили алиментную карту Волгограда

В рамках акции «Судебные приставы — детям» сотрудники ведомства в Волгоградской области провели социологическое исследование и составили алиментную карту региона.
Как сообщили в пресс-службе областного управления ФССП России, на исполнении находятся свыше десяти тысяч производств в отношении людей, уклоняющихся от уплаты алиментов. Больше всего должников, что логично, проживает в самом крупном населенном пункте региона: в Волгограде — 3,5 тысячи. Лидерство в городе досталось также самому большому району — Дзержинскому, где насчитается 780 исполнительных листов о взыскании. Меньше всего их в Центральном и Ворошиловском районах — 130 и 180 производств соответственно.
Немало нерадивых папаш, уклоняющихся от родительского долга, живет и в Волжском. В базе данных находятся почти 1600 горожан, забывших об обязанностях перед детьми. По области больше всего должников насчитывается в Камышинском районе — более 500 человек. Немало их во Фроловском, Среднеахтубинском, Городищенском и Михайловском районах — свыше 300 в каждом. Меньше всего граждан бегают от собственных детей в Нехаевском, Кумылженском, Серафимовичском и Чернышковском районах. В каждом не более 50 алиментщиков.
Здесь тоже есть определенная зависимость от количества жителей. Но она не строгая. Так, самый маленький Даниловский район все же не попал в число самых дисциплинированных.
— Такая алиментная карта позволяет оценить эффективность мер принудительного исполнения в отношении должников, а также проанализировать демографические и социально-экономические факторы, влияющие на уровень задолженности по алиментам, — сказали в пресс-службе ведомства.
Но детальной аналитики пока нет. Возможно, более глубокое изучение позволит увидеть зависимость от наличия производств на территории и, соответственно, более стабильных заработков. Зато доподлинно известны случаи, когда отнюдь не испытывающие нужду граждане уклонялись от заботы о потомстве. С начала года в Волгоградской области разыскали 173 должников по алиментам.
Так, житель Урюпинского района бросил все, в том числе двух детей. Несколько лет с его заработной платы удерживались алименты, но потом он уволился и перестал платить. Сначала мужчину ограничили в праве управления транспортными средствами и запретили куплю-продажу имущества. Не помогло. Тогда приставы наложили арест на его автомобиль Chevrolet Niva и прицеп. И после этого хозяин машины выложил 830 тысяч рублей. Это во многом типичный случай. Именно страх остаться без колес заставляет отцов-кукушек находить деньги.
Житель Советского района Волгограда, задолжавший на содержание дочери почти 600 тысяч рублей, решил переждать тяжелые минуты в шкафу. Он скрывался не только от ребенка, но и от сотрудников органа принудительного исполнения, поэтому его объявили в розыск. Мужчина прятался у своих родителей, которые никогда не открывали дверь. Судебным приставам пришлось обратиться в суд за разрешением на вскрытие и осмотр квартиры.
Хозяев жилища предупредили. Женщина оказалась куда более заботливой матерью, чем бабушкой. Она ответила, что дома никого нет, но, увидев в глазок полицейских и сотрудников МЧС, готовых взломать замок, впустила их. При осмотре помещения должника обнаружили в шифоньере. Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы.
Житель Дубовки в детстве играл в прятки еще лучше, но и он не скрылся от правосудия. Мужчина тоже, как говорится, пропал с радаров, его объявили в розыск. Выяснили, что он переехал к матери. Женщина основательно подготовилась к визитам официальных лиц. У дверей установлена камера видеонаблюдения. Поэтому хозяйка видела, что у порога приставы, и не открывала.
Пришлось ловить момент, когда дубовчанка выйдет из дома. А по возвращении ее у дверей поджидали. Женщине ничего не оставалось, как впустить сотрудников федеральной службы. Внутри было пусто. Но самые популярные места для пряток приставы знают. Отца в бегах обнаружили в ящике для белья в диване. Суд назначил мужчине наказание в виде 15 суток административного ареста. Если он не погасит долг по алиментам, его ждет уголовная ответственность.