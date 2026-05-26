Еще можно успеть. Как сбросить 5−10 кг к пляжному сезону без мук голода

Как ни странно, сидение на этой диете не вызывает муки голода. Есть можно достаточно много, вкусно и часто — вся загадка в правильном подборе продуктов. У нее несколько названий: диета доктора Артура Агатстона, пляжная диета, президентская — на ней в свое время сидела чета Клинтонов и это явно пошло им на пользу.
От чего нужно абсолютно отказаться
Она состоит из трех стадий, последняя — пожизненная. Но чтобы улучшить свои формы к середине июня, достаточно строго придерживаться диеты 2−3 недели. И это — первая фаза диеты. Если понравится, а это очень вероятно, вы сможете ее продолжить. Но в любом случае к пляжному отдыху почти наверняка вы сбросите от 5 до 10 кг.
В чем тайна такой диеты? Она очень проста: нужно полностью отказаться от сахара. Но не только от того, который вы добавляете дома из сахарницы, а от всех углеводистых продуктов, содержащих сахара. Вот их список:
- все сладкое (конфеты, кондитерка, пирожные, торты, мороженое,
и т. п. и т. д.);
- газировки, соки, морсы, компоты, кисели, квас, вино и даже горькое пиво (все эти напитки содержат в разных количествах быстрые углеводы);
- любые продукты и блюда из муки, картофеля и круп (включая хлеб, каши и макароны);
- абсолютно все готовые продукты, блюда и полуфабрикаты, в составе которых указаны крахмал, сахар, глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, глюкозный сироп
и т. п.;
- все фрукты и ягоды.
Еще лучше на 2−3 недели отказаться и от крахмалистых овощей (кроме картофеля, это свекла, морковь, зеленый горошек), хотя они, как фрукты и ягоды полезны, потом вы к ним вернетесь. Не позволяйте себе в это время и животные жиры.
Запомните, эти запреты всего на 2−3 недели. После них ваш организм пройдет через «перезагрузку», вы почувствуете себя не только легче, но и явно моложе. Плюс, потеряете вкус к сладкому. И если сразу после этого не дадите себе слабину, не станете активно есть пищу с большим количеством углеводов и сахаров, а перейдете во вторую фазу диеты, более легкую, то закрепите успех и продолжите худеть.
А вот это есть можно
Теперь список разрешенных продуктов:
- любые нежирные животные продукты— мясо, птица, рыба, морепродукты (лучше не жаренные, а тушеные, вареные и парные), а также яйца;
- 1−3 порции натуральных молочных продуктов, лучше нежирных — творог, вся кисломолочка, сметана, безлактозное молоко (а вот от обычного молока, сливок, сливочного масла и сыров надо временно отказаться);
- овощи и зелень во всех видах (цельные, салаты, гарниры на второе
и т. д.) и сколько угодно — это поможет избежать голода;
- орехи и семечки любые в умеренных количествах (примерно одну горсть в день);
- минимальные дозы нерафинированного масла и уксус можно использовать для салатов, а специи — для любых блюд;
- пить можно без ограничения простую воду, чай и кофе должны быть без сахара.
Почему эта диета работает
Нажираться не надо, лучше потреблять умеренные порции, но есть можно до 6 раз в день — это нужно, чтобы избежать голода. Дабы не было соблазна нарушить диету, в эти недели лучше совсем не покупать и не держать дома сахар и продукты из запрещенного списка.
«Эта диета, разработанная американским кардиологом Агатстоном, реально помогает быстро сбросить вес, — говорит кандидат медицинских наук, врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов. — Она относится к так называемым высокобелковым и безуглеводным диетам. Последнее особенно важно, так как углеводы повышают сахар в крови и его избыток легко превращается в жиры. А при недостатке углеводов, что для здоровых людей некритично, жиры быстро сгорают. Далее можно расширять список разрешенных продуктов, но от всего, что содержит легко усваиваемые углеводы нужно будет отказаться. Очень многим это потом дается уже легко, сахар и сладкое перестают восприниматься как обязательные продуты — меняется вкус».