Спустя сутки после ракетных ударов в Белгород вернули электричество

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что к 10:00 все жилые дома областного центра были запитаны электроэнергией. Проблемы с ней и с водоснабжением начались накануне утром после двух ракетных ударов ВСУ, в результате которых были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Источник: Коммерсантъ

Вчера утром мэр Белгорода Валентин Демидов сообщал, что электричества нет в нескольких районах города. По его словам, попавшие в зону отключения школы и детсады были сразу переведены на резервные источники и продолжили работу в штатном режиме.

Ближе к вечеру господин Шуваев уточнил, что без света и воды остаются 35 тыс. жителей областного центра. Он добавил, что к резервным источникам также подключены больницы, и предупредил о возможных перебоях и перерывах в электроснабжении города в течение суток.

Сегодня утром, по данным главы региона, потребителям, которые подключены от трансформаторных станций, вернули свет. «Однако в городе остаются точечные моменты, аварийные бригады будут в течение дня осуществлять выезды на такие адреса для их переподключения. Без электроснабжения пока еще остается часть объектов промышленности. Их также подключат сегодня», — добавил он.

В результате ракетных ударов также пострадал один мирный житель. Речь идет об охраннике одного из поврежденных офисных зданий. Он госпитализирован.

Как за 2025 год удары по инфраструктуре макрорегиона стали системными — в публикации «Ъ-Черноземье» «Сети под прицелом».

Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.
