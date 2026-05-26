В Красноярске изъяли почти тысячу немаркированных никотиновых товаров на 2,8 млн рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По данным краевого МВД, нарушение выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городской полиции в одной из торговых точек Центрального района.
Из оборота изъяли 107 единиц никотиносодержащей продукции, 565 флаконов с жидкостью для электронных систем доставки никотина и 260 одноразовых электронных курительных устройств.
Общий объем изъятого составил около тысячи единиц продукции. Стоимость товара превысила 2,8 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено в отношении 29-летнего владельца торговой точки. Его подозревают в производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров без маркировки в особо крупном размере.
Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
Сейчас следователи устанавливают каналы поставки нелегальной продукции.