На пяти улицах Севастополя с 8 июня изменят схему движения

С 8 июня на пяти улицах Севастополя поменяют схему дорожного движения и запретят парковку. Об этом предупредили в пресс-службе правительства города.

Схема движения меняется: на улице Витебской вводится одностороннее движение транспорта (по направлению от улицы Томской до улицы Муромской);

на дороге-дублере проспекта Генерала Острякова, в районе рынка «Славянский базар», ограничат остановку и стоянку транспорта;

на нечетной стороне дороги-дублера проспекта Генерала Острякова (от улицы Генерала Хрюкина до улицы Генерала Коломийца) также вводятся ограничения остановки и стоянки транспорта за исключением организованных парковочных мест;

остановку и стоянку транспорта ограничат перед пересечением Фиолентовского и Монастырского шоссе в районе дома № 92 СТ «Электрон-2»;

остановку и стоянку транспорта ограничат и в Балаклаве на участке по улице Шелковичная: в районе домов № 41 по улице Новикова, № 16А по улице Аксютина и № 12 по улице Шелковичная. На дороге-дублере проспекта Генерала Острякова, в районе рынка «Славянский базар», автомобилисты паркуют машины на повороте и вдоль входа на рынок, из-за чего перекрывается видимость пешеходных переходов и создается необходимость выезда других участников дорожного движения на встречную полосу, — пояснили в правительстве. Таким образом, машины перестанут создавать помехи другим участникам движения и выезжать на встречную полосу, добавили в правительстве.

Ранее сообщалось, что 30 мая в Севастополе в связи с соревнованиями по автомобильному спорту в районе Байдарских ворот временно ограничат движение транспорта.