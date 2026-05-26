Рейс Нижний Новгород — Анталья задерживается 26 мая на 4 часа

Воздушное судно из Турции также прибудет в столицу ПФО с задержкой.

Источник: Живем в Нижнем

Самолет в Анталью отправится из Нижнего Новгорода с 4-часовой задержкой 26 мая, сообщили в аэропорту имени Чкалова. Рейс 6K-1123 был запланирован на 14:05, но его перенесли на 18:05.

Борт, следующий в столицу ПФО из турецкого города, также опоздает. Авиалайнер из Антальи приземлится на нижегородской земле в 16:55 вместо 12:55. Речь идет о рейсе 6K-1122.

Напомним, около полуночи Росавиация объявила об ограничениях приема и выпуска самолетов из аэропорта Нижнего Новгорода. Утром 26 мая авиаузел возобновил работу в штатном режиме.