Рейс Нижний Новгород — Анталья задерживается 26 мая на 4 часа

Самолет в Анталью отправится из Нижнего Новгорода с 4-часовой задержкой 26 мая, сообщили в аэропорту имени Чкалова. Рейс 6K-1123 был запланирован на 14:05, но его перенесли на 18:05.
Борт, следующий в столицу ПФО из турецкого города, также опоздает. Авиалайнер из Антальи приземлится на нижегородской земле в 16:55 вместо 12:55. Речь идет о рейсе 6K-1122.
Напомним, около полуночи Росавиация объявила об ограничениях приема и выпуска самолетов из аэропорта Нижнего Новгорода. Утром 26 мая авиаузел возобновил работу в штатном режиме.