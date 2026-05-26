Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин разрешил использовать армию для защиты россиян за рубежом

Президент принял новые меры по защите россиян за рубежом.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Путин разрешил привлекать армию для защиты граждан России за рубежом. Соответствующий закон, подписанный президентом, появился на портале официального опубликования правовых актов. Об этом сообщает издание RTVI.

Документ позволяет использовать Вооруженные силы за пределами страны. Решение об этом принимает глава государства. Это делается в рамках мер по защите россиян в случае их ареста, удержания, уголовного или иного преследования.

Речь идет о ситуациях, когда такие действия совершаются во исполнение решений иностранных судов или международных органов. Причем тех, чья компетенция не основана на договоре с Россией или резолюции Совбеза ООН по главе VII Устава.

По решению президента меры защиты также могут применять другие органы государственной власти в пределах своих полномочий.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше