В Волгоградской области прозвенел последний звонок

Больше 35,5 тысячи выпускников приняли участие в линейках, посвященных последнему звонку. 9,6 тысячи одиннадцатиклассников навсегда покинут стены школ региона. Из 25,8 тысячи девятиклассников часть сделают первые шаги во взрослую жизнь, а часть перейдут в старшие классы.
Впереди — экзамены: ЕГЭ продлится с 1 июня по 9 июля, ОГЭ — со 2 июня до 6 июля. Аттестат получат те, кто спешно сдаст по крайней мере два предмета: русский язык и математику. Остальные выпускники выбирали самостоятельно.
Ранее эксперт Минпросвещения, глава Института содержания и методов обучения имени Леднёва Максим Костенко подтвердил, что искусственный интеллект прочно войдет в школьную программу с 2027 года.