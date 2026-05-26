В Волгоградской области прозвенел последний звонок

Впереди — экзамены: ЕГЭ продлится с 1 июня по 9 июля, ОГЭ — со 2 июня до 6 июля.

Больше 35,5 тысячи выпускников приняли участие в линейках, посвященных последнему звонку. 9,6 тысячи одиннадцатиклассников навсегда покинут стены школ региона. Из 25,8 тысячи девятиклассников часть сделают первые шаги во взрослую жизнь, а часть перейдут в старшие классы.

Впереди — экзамены: ЕГЭ продлится с 1 июня по 9 июля, ОГЭ — со 2 июня до 6 июля. Аттестат получат те, кто спешно сдаст по крайней мере два предмета: русский язык и математику. Остальные выпускники выбирали самостоятельно.

В настоящее время в регионе работают 703 школы, 13 из них построены за последнее десятилетие. В учебных заведениях функционируют 610 профильных классов, в том числе, классы МВД и МЧС, ФСИН и СК, космические и казачьи.

Ранее эксперт Минпросвещения, глава Института содержания и методов обучения имени Леднёва Максим Костенко подтвердил, что искусственный интеллект прочно войдет в школьную программу с 2027 года.

