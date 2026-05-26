«Аэрофлот»: при необходимости рейсы по «плоским» тарифам для калининградцев продлят

«Аэрофлот» отслеживает спрос и предложение на направлении Калининград — Москва. При необходимости компания продлит период выполнения дополнительных рейсов с «плоскими» тарифам с приоритетом покупки для калининградцев. Об этом сообщила пресс-служба «Аэрофлота» в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».
«“Аэрофлот” выступил с инициативой по введению дополнительных рейсов между Москвой и Калининградом. Компания внимательно отслеживает спрос и предложение на данном направлении и при необходимости увеличивает провозные емкости, повышая транспортную доступность региона», — следует из ответа на вопрос о том, рассматривается ли возможность выполнения дополнительных рейсов после пиковых летних месяцев (например, в период новогодних праздников или в следующем году летом).
Отвечая на вопрос о возможности введения дополнительных рейсов с «плоскими» тарифами между Калининградом и Санкт-Петербургом, авиакомпания отметила, что на рейсах по этому маршруту такой тариф не применяется.
«Аэрофлот» добавил, что возможность покупки билетов по «плоскому» тарифу не имеет ограничений по количество приобретаемых авиабилетов на пассажира.
Ранее губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что «Аэрофлот» открывает дополнительные рейсы с билетами по «плоскому» тарифу между Москвой и Калининградом, калининградцы смогут приобрести билеты в приоритетном порядке.
Новый ежедневный регулярный рейс «Аэрофлота» SU1032/1033 по маршруту Москва — Калининград — Москва будет выполняться на лайнерах Airbus A321 с 1 июня до 30 сентября включительно. В пиковые месяцы лета, с 1 июля по 31 августа, авиакомпания будет выполнять два таких дополнительных рейса в сутки — SU1032/1033 и SU1012/1013.
Собственная программа «плоских» тарифов «Аэрофлота» дополняет программу субсидируемых государством перевозок и позволяют путешествовать между Москвой и Калининградом в экономическом классе по единой стоимости — 7 900 ₽ в одну сторону, 13 000 ₽ туда и обратно.
Ранее читатели «Нового Калининграда» указали, что билеты по собственным «плоским тарифам» «Аэрофлота» продаются в разделе субсидированных. При этом «плоские тарифы» дороже субсидированных в 1,6 раза — 13000 ₽ против 7800 ₽
В «Аэрофлоте» утверждают, что продажа билетов по «плоскому» тарифу на дополнительные рейсы для жителей Калининградской области технически реализована в разделе «Субсидированные перевозки» для удобства. На вопрос, где будут продаваться субсидированные билеты в случае их появления в продаже, в «Аэрофлоте» не ответили.
Авиакомпания «Аэрофлот» реализовала субсидированные билеты на калининградском направлении на 2026 год в полном объеме в конце 2025 года. Дополнительные средства ей не выделялись. Компании было предусмотрено 59,4 млн рублей (13,3% от общей суммы субсидий в 445,3 млн руб.), всего ею было продано 11 984 билета на сезон 2026 года.
Представители власти не раз заявляли, что проблема отсутствия субсидированных тарифов, динамическое ценообразование на авиабилеты в летний период приводит к серьезным проблемам с транспортной доступностью Калининградской области.