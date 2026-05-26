В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда в городе появится навигация для китайских туристов

Туристический сайт Екатеринбурга переведут на китайский язык в конце третьего квартала. Об этом заявила глава департамента общественных связей администрации Екатерина Форукшина.
«Сайт переведем на китайский в конце третьего квартала. Этим занимается “Столица Урала”. К новому году точно все будет. Навигацию начинаем дополнять к летне-осеннему периоду. К осени, к Международному фестивалю молодежи, закончим перевод на китайский и английский языки», — заверила Форукшина.
ЕАН писал, что Екатеринбург готовится к наплыву туристов из Китая. Тенденция связана с отменой визового режима. Екатерина Землянская.
