В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда в городе появится навигация для китайских туристов

Для китайских туристов сделают навигацию в Екатеринбурге.

Источник: ЕАН

Туристический сайт Екатеринбурга переведут на китайский язык в конце третьего квартала. Об этом заявила глава департамента общественных связей администрации Екатерина Форукшина.

«Сайт переведем на китайский в конце третьего квартала. Этим занимается “Столица Урала”. К новому году точно все будет. Навигацию начинаем дополнять к летне-осеннему периоду. К осени, к Международному фестивалю молодежи, закончим перевод на китайский и английский языки», — заверила Форукшина.

ЕАН писал, что Екатеринбург готовится к наплыву туристов из Китая. Тенденция связана с отменой визового режима. Екатерина Землянская.

Международный фестиваль молодежи: программа, цели, место проведения
С 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге состоится Международный фестиваль молодёжи, реализуемый в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Указ о его проведении подписал Президент России Владимир Путин 29 декабря прошлого года.
