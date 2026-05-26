Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Ангаре в районе Богучанской ГЭС полностью вскрылся лед

Гидрологи отмечают, что вскрытие Ангары в этом году прошло в активной фазе и несколько раньше среднемноголетних сроков.

На Ангаре в районе Богучанской ГЭС завершились основные весенние гидрологические процессы: в акватории станции полностью разрушился ледовый покров, в Богучанском водохранилище продолжается сезонное изменение уровня воды.

По данным оперативного мониторинга, на прошедшей неделе с 18 по 24 мая средние расходы воды через гидроагрегаты Богучанской ГЭС составили около 3630 кубометров в секунду. Режим работы станции установлен Енисейским бассейновым водным управлением с учетом текущей гидрологической обстановки в Ангарском каскаде и необходимости обеспечения навигационных уровней.

По оценке гидрологов, боковая приточность в Богучанское водохранилище в течение недели находилась в диапазоне от 980 до 2000 кубометров в секунду. Часть поступающей воды аккумулируется в водохранилище, уровень которого по состоянию на 25 мая достиг отметки 207,84 м над уровнем Балтийского моря.

Гидрологи отмечают, что вскрытие Ангары в этом году прошло в активной фазе и несколько раньше среднемноголетних сроков. Уровень Ангары в нижнем бьефе Богучанской ГЭС сохраняется около отметки 138,83 м. Гидрологическая ситуация остается стабильной и находится под постоянным контролем специалистов.

По прогнозу синоптиков, в течение последней недели мая в районе Богучанской ГЭС ожидается преимущественно пасмурная погода, местами небольшие дожди. Температура воздуха днем составит +11…17, ночью — от 0 до +5.