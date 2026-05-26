На Ангаре в районе Богучанской ГЭС полностью вскрылся лед

На Ангаре в районе Богучанской ГЭС завершились основные весенние гидрологические процессы: в акватории станции полностью разрушился ледовый покров, в Богучанском водохранилище продолжается сезонное изменение уровня воды.
По данным оперативного мониторинга, на прошедшей неделе с 18 по 24 мая средние расходы воды через гидроагрегаты Богучанской ГЭС составили около 3630 кубометров в секунду. Режим работы станции установлен Енисейским бассейновым водным управлением с учетом текущей гидрологической обстановки в Ангарском каскаде и необходимости обеспечения навигационных уровней.
По оценке гидрологов, боковая приточность в Богучанское водохранилище в течение недели находилась в диапазоне от 980 до 2000 кубометров в секунду. Часть поступающей воды аккумулируется в водохранилище, уровень которого по состоянию на 25 мая достиг отметки 207,84 м над уровнем Балтийского моря.
Гидрологи отмечают, что вскрытие Ангары в этом году прошло в активной фазе и несколько раньше среднемноголетних сроков. Уровень Ангары в нижнем бьефе Богучанской ГЭС сохраняется около отметки 138,83 м. Гидрологическая ситуация остается стабильной и находится под постоянным контролем специалистов.
По прогнозу синоптиков, в течение последней недели мая в районе Богучанской ГЭС ожидается преимущественно пасмурная погода, местами небольшие дожди. Температура воздуха днем составит +11…17, ночью — от 0 до +5.