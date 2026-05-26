Центр здоровья открылся в поликлинике № 4 в Нижнем Новгороде

По полису ОМС пациенты смогут сделать биоимпеданс и узнать процент жиров, мышц и воды в организме. Также бесплатно бывшим и действующим курильщикам предложат проверить объем и чистоту легких. Кроме того, в Центре здоровья проводится оценка риска атеросклероза и расчет индекса массы тела.