Центр здоровья открылся в поликлинике № 4 в Нижнем Новгороде

В нижегородской поликлинике № 4 заработал Центр здоровья, в котором можно получить рекомендации по питанию, нагрузкам и профилактике рисков. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
По полису ОМС пациенты смогут сделать биоимпеданс и узнать процент жиров, мышц и воды в организме. Также бесплатно бывшим и действующим курильщикам предложат проверить объем и чистоту легких. Кроме того, в Центре здоровья проводится оценка риска атеросклероза и расчет индекса массы тела.
Записаться на обследование можно по телефону, через портал, а также по направлению врача в рамках диспансеризации.
Как уточнил Алексей Никонов, открытие такого же Центра в ближайшее время ожидается в поликлинике № 30.
