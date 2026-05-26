Центр здоровья открылся в поликлинике № 4 в Нижнем Новгороде

Жители могут получить рекомендации по питанию, нагрузкам и профилактике рисков.

Источник: Живем в Нижнем

В нижегородской поликлинике № 4 заработал Центр здоровья, в котором можно получить рекомендации по питанию, нагрузкам и профилактике рисков. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

По полису ОМС пациенты смогут сделать биоимпеданс и узнать процент жиров, мышц и воды в организме. Также бесплатно бывшим и действующим курильщикам предложат проверить объем и чистоту легких. Кроме того, в Центре здоровья проводится оценка риска атеросклероза и расчет индекса массы тела.

Записаться на обследование можно по телефону, через портал, а также по направлению врача в рамках диспансеризации.

Как уточнил Алексей Никонов, открытие такого же Центра в ближайшее время ожидается в поликлинике № 30.

Ранее мы писали, что бесплатное лечение варикоза лазером стало доступно в нижегородской поликлинике.