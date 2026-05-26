Челябинскую область летом‑2026 ждет несколько массовых атак комаров

В Челябинской области уже весной заметно прибавилось комаров. И их значительно больше, чем в предыдущие засушливые сезоны. Этномолог ЧелГУ Борис Красуцкий объяснил, с чем связано нашествие и как пережить это лето.
За последние засушливые годы отвыкли от такого большого количества, но нынче высокая влажность и достаточное количество осадков весной. Также достаточно прохладная погода долгое время была в мае. Все это очень оптимально сказалось на комарах, в результате чего произошел массовый выплод насекомых.
Комары будут активны все лето. За сезон ожидается несколько волн массового вылета — от пяти до шести. В городе сформировался особый вид, который мельче, осторожнее и атакует беспрестанно, поэтому прихлопнуть его сложно.
Защищаться от кровососов лучше репеллентами, особенно с максимальной степенью защиты, и электронными средствами в домашних условиях.
«Сейчас активизируются насекомоядные птицы. Они вернулись с мест-зимовок, сейчас приступают к выводу птенцов, уже кормят их активно. Комары для них — это самая изысканная и нежная пища. Также скоро появятся стрекозы — сначала мелкие, затем крупные коромысла. Остается надеяться на них и всяческим образом привлекать», — добавляет Борис Красуцкий.
В этом году стоит ждать не только комаров. Из-за влажной погоды вероятно появление большого количества слепней, мошек и других кровососущих двукрылых — всего в регионе обитает более пятидесяти видов. К слову, самые агрессивные из них, например мокрец, опасны лишь у водоемов и в квартиры не залетают.
