Иранские СМИ сообщили о гибели четырех военных КСИР при ударе США

Четверо военных КСИР погибли после атаки США на зенитные ракетные установки и катера. Иранские власти пока не подтвердили данные о жертвах, но ранее предупреждали о «гораздо более жестком» ответе на любую агрессию.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По меньшей мере четверо военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР) погибли в результате атаки со стороны США. Об этом сообщили иранские СМИ. Официальные власти Ирана пока не подтвердили эту информацию.

Ранее военные республики предупредили, что новый удар со стороны Америки спровоцирует ответные действия, передает агентство Fars. Высокопоставленный представитель вооруженных сил Ирана Аболфазл Шекарчи заявил, что любая новая агрессия против Ирана встретит «гораздо более жесткий» ответ, который выйдет за пределы региона.

В Центральном командовании ВС США (CENTCOM) объяснили свои действия самообороной. Капитан Тим Хоукинс заявил, что американские военные нанесли удары «для защиты наших войск от угрозы со стороны иранских сил». Он уточнил, что целями стали зенитные ракетные пусковые установки и иранские катера, которые пытались установить мины.

«Центральное командование продолжает защищать наши силы, проявляя сдержанность в условиях продолжающегося перемирия», — сообщил Хоукинс.

